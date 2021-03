La Soirée coups de cœur Sport-Hommage Desjardins Mauricie

Sport-Hommage Mauricie a tenu la 39e édition de son gala Sport-Hommage Desjardins alors que la somme record de plus de 16 000 $ a été remise en bourse. L’objectif du gala est de reconnaître les athlètes, entraîneurs, gestionnaires, administrateurs, bénévoles, et autres du milieu sportif de la région.

Photos Pascale Vallée, Greg Kolz, Patinage de vitesse Canada, Paul Martineau

Dans le cadre de la Soirée coups de cœur Sport-Hommage Desjardins 2021, on remarquait André Beauchesne, président de la Corporation Sport-Hommage Mauricie, entouré des coprésidents d’honneur, le chiropraticien Dave Frost et Sonia Gauthier, D.G. chez Desjardins, Caisse de l’Est de Trois-Rivières.

Le lauréat de l’Accomplissement-Sportif, Mathias Guillemette, a remporté le Prix de l’athlète relève masculin de la Fédération québécoise des sports cyclistes sur route et piste. En vue des Olympiques de 2024, Mathias se joindra au programme NextGen sur piste de Cyclisme Canada.

Le nouvel équipement inédit, un incubateur dans le cadre d’une réorganisation des transports néonataux dans les Laurentides, a été acquis par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. François Larose, CAMBI, est en compagnie de Michel Rochon, président de la Fondation, Dre Marie-Pierre Chalifoux et Nathalie Drouin, chef de l’Unité des naissances et périnatalité du Nord.

La patineuse de vitesse, Florence Brunelle, lauréate de l’Accomplissement sportif, a remporté le 1500 m aux Nationaux juniors de Calgary, deux médailles de bronze lors des Jeux olympiques de la jeunesse et deux médailles d’argent aux Mondiaux juniors en Italie.

L’ancien défenseur du Canadien et membre du Temple de la renommée du hockey Guy Lapointe a fêté son 73e anniversaire de naissance en compagnie de sa conjointe, Louise. Reconnu pour sa souplesse sur un plancher de danse, il s’est contenté d’un magnifique repas romantique avec sa conjointe.

Les Pirates Chevrolet 440 de Laval, de la LBJEQ, ont renouvelé leur entente de commandite avec le concessionnaire d’automobiles 440 Chevrolet Buick GMC Corvette pour une période de cinq ans. Darren Auger, directeur des ventes 440 Chevrolet Buick GMC Corvette, est en compagnie de Jacques Continelli, président des Pirates Chevrolet 440 de Laval.