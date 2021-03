La vaccination ouverte aux 65 ans et plus partout au Québec

Les citoyens de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19, dès vendredi partout au Québec.

Les rendez-vous peuvent se prendre par internet à partir du site gouvernemental Clic Santé.

À Montréal, l’opération de vaccination entamée depuis une semaine pour les 65 ans est abritée au Palais des congrès ainsi qu’au Stade olympique.

Sur le portail de Santé Montréal, on précise que la carte d’assurance maladie n’est pas nécessaire pour recevoir la dose de vaccin.

Jusqu'ici, 60% des personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin et un peu plus de 30 % des 70 à 79 ans.

Par ailleurs, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a annoncé vendredi l’ouverture d’un troisième site de vaccination contre la COVID-19 sur son territoire.

Le site sera abrité par le Centre Roussin, sur la rue Notre-Dame-Est, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

Jeudi 11 mars, l’établissement avait fait part de l’ouverture d’un deuxième site de vaccination dans l’arrondissement de Saint-Léonard.