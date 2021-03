Le Festival Country de Lotbinière tenu en présentiel... en septembre

Le Festival Country de Lotbinière vit d’espoir : ses organisateurs annoncent la tenue du festival de trois jours en septembre prochain, en présentiel, avec des têtes d’affiche américaines comme Granger Smith, le duo new country High Valley, ainsi que Matt Lang.

«On est vraiment remplis d’espoir», a affirmé au Journal un des fondateurs de l’événement, Guillaume Laflamme, qui souligne que le début de la vaccination est plutôt encourageant.

Après avoir élaboré de nombreux scénarios pour sa 6e édition, le Festival Country de Lotbinière est le premier à se mouiller dans la capitale quant à la tenue d’un événement en présentiel à la fin de l’été.

Le festival devait initialement se tenir à la mi-juin, mais si le gouvernement tarde à donner le feu vert, il sera trop tard, d’où la décision de le reporter à l’automne.

«Les probabilités de devoir annuler ou reporter à nouveau sont là, mais on se devait de tenter la chance de tenir le festival cette année pour nos festivaliers et nos artistes. Il fallait également bouger vite, car c’était la seule fenêtre où tous les artistes étaient disponibles», a-t-il déclaré.

Pour l’instant, le Festival Country de Lotbinière met en vente 5000 laissez-passer, alors que le site à Saint-Agapit, qu’ils ont agrandi l’an dernier, peut accueillir 12 000 personnes. Si les grands événements sont autorisés à se tenir sans distanciation d’ici là, plus de laissez-passer pourraient être mis en vente.

Des artistes étrangers

Avec les quarantaines actuellement obligatoires pour les voyageurs étrangers, il est impensable pour les artistes en provenance de l’international de venir donner des spectacles au Québec pour le moment. Encore une fois, Guillaume Laflamme fonde beaucoup d’espoir sur la réouverture des frontières.

«On s’appuie sur beaucoup de spéculations, mais on va vraiment s’ajuster à ce que nous dit la Santé publique, dit-il. Mais quand on parlait avec les agences d’artistes, tout le monde était ouvert et semblait penser que la fin septembre pouvait marquer un retour à la normale.»

On sait que le gouvernement prépare un plan pour la tenue de festivals cet été. «Il faut qu’on soit capable de prévoir les coups», implore Guillaume Laflamme.

Jason Benoit, Kelsi Mayne, Manny Blu, Madeline Merlo, Five Roses, Phil G. Smith, Sons of Daughters et Owen Barney complètent la programmation.