Le Guide de l’auto répond à vos questions

Chaque semaine, dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public.

Au menu cette semaine :

Quel est votre avis sur la Volkswagen Eos à moteur à six cylindres?

- Bianca

Je possède une Mercedes-Benz C350 Coupé 2014 avec laquelle j’ai connu plusieurs problèmes (transmission, fuites, pompe à l’eau, problème de prestone, etc.) alors qu’elle était sous garantie. Mon portefeuille n’en a pas trop souffert puisque la voiture était couverte par la garantie. Or, la garantie est désormais terminée et j’hésite à la garder. J’adore sa conduite, mais sa fiabilité me fait hésiter. La Kia Stinger GT m’intéresse. J’ai peur de m’ennuyer de la conduite d’une voiture allemande. Qu’en dites-vous?

- Denis

J’ai quelques questions pour vous dans l’espoir de devenir journaliste automobile : que faut-il pour être journaliste automobile? Comment se faire remarquer chez les grands noms de notre société en matière d’automobiles? Des études en journalisme sont-elles essentielles?

- Francis

