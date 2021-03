«Le père»: «L’Art sert à se souvenir que nous ne sommes pas des individus isolés» - Florian Zeller

La figure paternelle du film «Le père», c’est Anthony Hopkins, atteint de démence sénile. Écrit et réalisé par le dramaturge français Florian Zeller, ce long métrage (son premier) est tiré de son expérience personnelle.

Nommé dans six catégories aux Oscars, l’excellent «Le père» est l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme, pièce jouée dans le monde entier. «Quand j’ai écrit cette pièce, j’ai essayé d’explorer des éléments de ma propre histoire personnelle», dit-il lors d’une entrevue par visioconférence à l’Agence QMI.

«J’ai été élevé par ma grand-mère qui était comme ma mère et qui a beaucoup compté pour moi. Elle a commencé à souffrir de démence sénile quand j’avais 15 ans. Je connaissais un peu cette position éprouvante où l’on sent impuissant face à quelqu’un qu’on aime et où on découvre que l’amour n’est pas suffisant.»

«J’avais également conscience que tout le monde est concerné par cette expérience douloureuse. Que tout le monde a une grand-mère. Que tout le monde a un père. Que tout le monde doit ou devra un jour se confronter à ce dilemme éprouvant, à la question "Qu’est-ce que je fais quand une personne que j’aime commence à perdre son rapport avec la réalité?" Il ne s’agit pas pour moi de me raconter ou de raconter mon histoire, mais plutôt de partager des émotions», indique-t-il.

Devenir «le parent de nos propres parents»

Et ce partage, Florian Zeller a eu l’occasion de le constater lors des représentations de la pièce de théâtre à travers le monde. «Quel que soit le pays, les gens nous attendaient pour partager leur propre histoire. Et j’ai compris à ce moment-là qu’il y avait quelque chose de très cathartique. Je crois que l’Art sert à se souvenir que nous ne sommes pas des individus isolés les uns des autres. Que nous avons tous les mêmes peurs, les mêmes émotions, que nous sommes dans le même bateau et qu’il y a une fraternité, même si c’est une fraternité douloureuse. Et que c’est une consolation, belle et réelle, de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que soi.»

«C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire ce film. Parce que je pensais que le cinéma, de par son langage particulier, me permettrait d’aller encore plus loin dans cette expérience. Car l’idée de ce texte était de projeter le spectateur dans un labyrinthe, comme s’il était dans la tête du personnage principal. Je ne voulais pas que ce soit simplement une histoire, mais une expérience, l’expérience de ce que cela peut dire de perdre ses tous ses repères. Le cinéma me permettait de faire que cette expérience de désorientation soit encore plus immersive et encore plus subjective et encore plus intéressante.»

«Je voyais ce film comme un puzzle. Ce qui m’intéressait, c’est que le public soit dans une position active, qu’il essaye de comprendre ce qui se passe. [...] Et qu’à un moment, on soit obligé de lâcher prise. Et quand on lâche prise, on peut comprendre l’histoire sur un autre plan, plus intime et plus émotionnel», souligne-t-il.

Écrit en pensant à Anthony Hopkins, «Le père» est conçu comme un long métrage où le spectateur doute de ce qu’il voit, de ce qu’il entend, de ce qu’il comprend. «Il y a quelque chose de scandaleux dans cette régression. Ce n’est pas simplement l’histoire d’un homme qui perd ses repères, c’est l’histoire de sa fille qui essaye de l’accompagner», souligne Florian Zeller.

Le cinéphile ne sait plus si Anne, sa fille, est incarnée par Olivia Colman ou Olivia Williams. «Elle est à ce moment de sa vie où elle devient la mère de son père, ce moment dans la vie où l’on devient le parent de nos propres parents parce que eux-mêmes redeviennent des enfants.»

«La destination de ce film, malgré la trajectoire chaotique et parfois complexe, c’était ce moment de régression ultime, ce moment où Anthony redevenait, sous nos yeux, ce tout petit enfant qui appelait à l’aide pour que sa mère vienne le sauver et le ramener à la maison. Pour moi, ce cri de désespoir contenait une émotion que je voulais tenter d’approcher.»

«Le père» est présenté dans certains cinémas et le sera en vidéo sur demande via Illico et les plateformes numériques dès le 26 mars.