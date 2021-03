Les activités des Bruins mises en pause

Les deux prochains matchs des Bruins de Boston ont été reportés par la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Le circuit Bettman a pris cette décision après que les noms de quatre patineurs de la formation aient été inscrits sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

Les matchs concernés sont ceux de samedi et de mardi. Lors de ceux-ci, les Oursons devaient respectivement se mesurer aux Sabres de Buffalo et aux Islanders de New York.

En plus des deux affrontements reportés, les installations des Bruins ont été fermées. Elles rouvriront mercredi prochain, si les tests de dépistage s’avèrent concluants.

«L’organisation des Bruins a – et continuera de suivre – toutes les directives recommandées visant à protéger la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté dans son ensemble, comme établi par la LNH, ainsi que les agences de santé publique locales, étatiques et nationales», a écrit le club du Massachusetts dans un communiqué.