Meggie Lagacé accueille une deuxième fille

Meggie Lagacé, 35 ans, vient de mettre au monde sa deuxième fille. Une merveilleuse expérience, bien plus facile physiquement que l’arrivée de Lou, son aînée.

Quand votre deuxième fille, Clémence, est-elle née?

Le vendredi 5 mars dernier, à 8 h 30. J’ai subi une césarienne qui avait été planifiée. La fin de ma première grossesse avait été très compliquée, parce que j’ai souffert de prééclampsie et qu’elle s’était terminée par une césarienne d’urgence. Mon bébé avait même dû être réanimé. Ma deuxième grossesse, au contraire, s’est très bien déroulée, du début à la fin. Cette fois-ci, j’ai eu une grossesse de rêve, sans aucune complication, et ma récupération se déroule bien. J’en étais à ma 39e semaine. J’ai accouché un vendredi et je suis sortie de l’hôpital deux jours plus tard.

Quels étaient le poids et la taille de Clémence à sa naissance?

Elle pesait 8 lb 6 oz et mesurait 52 cm.

Qu’en est-il de votre propre prise de poids pendant cette deuxième grossesse?

J’ai pris 35 lb, alors que j’en avais gagné 55 à ma première.

Était-ce particulier d’accoucher en temps de pandémie?

Honnêtement, je n’ai pas senti de grande différence outre, bien sûr, le respect des mesures sanitaires. Alexandre (Banville, son mari, NDLR) a pu assister à l’accouchement et rester avec moi dans ma chambre. Par contre, j’ai vu une différence pendant ma grossesse, puisque personne n’a pu me voir enceinte, autrement que par l’entremise de moyens technologiques. Maintenant, c’est difficile de ne pas pouvoir présenter Clémence à nos familles et à nos proches.

Avez-vous voulu rendre hommage à quelqu’un en particulier en choisissant le prénom de votre deuxième fille?

Non, mais le prénom Clémence m’a séduite lorsque je suis tombée par hasard sur le fil d’actualités Instagram de l’actrice Clémence Poésy. Alexandre et moi aimions aussi beaucoup le prénom Claire. Mais c’est en apercevant le visage de notre bébé que nous avons tranché pour Clémence.

Comment Lou, votre aînée de 20 mois, a-t-elle réagi à l’arrivée du bébé?

Super bien! Alexandre et moi, nous sommes vraiment contents, parce qu’une inquiétude nous habitait. Comme j’ai eu une césarienne, je ne peux pas prendre Lou dans mes bras pour le moment ni la soulever. Nous avions peur qu’elle se sente jalouse. Finalement, nous sommes surpris, tout se passe vraiment bien. Nous lui donnons de l’attention d’une manière différente, nous la valorisons. Lou est très contente d’avoir sa petite sœur. Elle ne cesse de vouloir l’inclure dans toutes nos activités. Elle lui donne des becs, elle est douce, elle va la voir dormir et lui prête sa propre doudou.

Alexandre et vous parliez depuis un bon moment d’avoir deux enfants. Quand Lou est née et que vous avez aperçu son visage, ce projet a été définitivement scellé dans vos esprits. Cette fois-ci, lorsque vous avez aperçu le visage de Clémence...

(Rires) Notre famille est bel et bien complète.

Vous avez participé à l’édition 2004 de «Star Académie». Quelles sont quelques-unes de vos impressions de l’édition 2021?

Alexandre et moi, nous ne manquons aucune des émissions. Je trouve les candidats vocalement très forts, solides, pas gênés, et chacun d’entre eux a son cachet particulier.