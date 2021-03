Montréal ne sera pas la «police de la langue», dit Valérie Plante

Bien qu’elle admette que le français est en recul à Montréal et qu’il faille agir, Valérie Plante n’entend pas s’occuper seule de ce dossier.

«Montréal, on ne sera pas la police de la langue. Pour moi, ce n'est pas le rôle de la Ville», a-t-elle affirmé au microphone de Pierre Nantel sur QUB radio, vendredi.

«Moi je vais travailler avec Québec et c’est le message que je leur envoie depuis le début. Faut qu’il [le gouvernement] nous aide là!», a-t-elle poursuivi.

La mairesse de la métropole en a d’ailleurs assez de se faire reprocher ses communications en anglais, notamment sur ses réseaux sociaux, depuis son discours prononcé uniquement dans cette langue en 2018.

«Moi je trouve que j’ai le dos large là-dessus parce qu’il est arrivé un événement, je me suis excusée depuis et je l’ai reconnu et ça n'a pas pris de temps», a-t-elle dit.

La mairesse monte dans le ring

Valérie Plante en a aussi profité pour décocher une flèche à l’endroit de Denis Coderre, qui n’a toujours pas confirmé sa candidature à la mairie en vue des élections de novembre prochain. L’ancien maire et député libéral fédéral lance ces jours-ci le livre «Retrouver Montréal».

«Il a quitté de façon fracassante le soir des élections, il a perdu, il lâche son parti, il laisse une dette, "chow bye" je m'en vais et là, voilà, c'est le moment où il revient», a lancé la mairesse sortante.