Plusieurs scénarios envisagés pour le Festival Western de St-Tite

Le mythique Festival Western de St-Tite étudie plusieurs scénarios afin d’accueillir des festivaliers du 10 au 19 septembre. L’un d’entre eux vise à créer plusieurs «zones» indépendantes de 250 personnes sur un même site, une proposition jusqu’à présent refusée par le gouvernement.

«Pourrions-nous être quatre zones de 250 personnes, avec quatre entrées, quatre sorties, quatre services de bars, quatre unités sanitaires distinctes, mais tout ça pour le même spectacle, pour le même rodéo?», s’interroge Pascal Lafrenière, directeur général du Festival Western de St-Tite.

Ce dernier expliquait sur les ondes de QUB radio que cette revendication est commune aux différents événements du Québec.

Le festival qui accueille en temps normal 650 000 personnes à St-Tite s’était résolu à tenir sa dernière édition virtuellement.

Les assouplissements dans certaines régions et l’objectif du 24 juin pour la vaccination annoncés cette semaine redonnent espoir à Pascal Lafrenière de pouvoir animer la ville, même de voir le gouvernement finalement accepter leur proposition.

«Ça fait un an qu’on gère de l'incertitude, pour la première fois on a une perspective positive et enthousiaste à savoir crime, il pourrait se passer quelque chose chez nous!»