Premier match pour Galchenyuk avec les Leafs

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a indiqué que l’attaquant Alex Galchenyuk disputera un premier duel dans l’uniforme du club de la Ville Reine vendredi soir, alors que les Flames de Calgary seront de passage au Scotiabank Arena.

Il s’agira donc d’un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour l’athlète de 27 ans. Ce dernier évoluait avec les Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine, depuis que les Leafs avaient fait son acquisition des Hurricanes de la Caroline le 15 février dernier. Dans le circuit de développement, Galchenyuk a amassé deux buts et six mentions d’aide pour huit points en six parties. Il a également maintenu un différentiel de +4.

L’ancien choix de première ronde (troisième au total) du Canadien de Montréal en 2012 a connu une année mouvementée. Après avoir paraphé un contrat d’un an avec les Sénateurs d’Ottawa, il a été échangé aux «Canes» le 13 février. Deux jours plus tard, il passait aux Leafs, et ce, avant d’avoir eu le temps de quitter le pays pour les États-Unis.

Un sixième club

Face aux Flames, Galchenyuk enfilera l’uniforme d’une sixième formation dans la LNH, lui qui a également porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Penguins de Pittsburgh et du Wild du Minnesota.

En 557 matchs dans le circuit Bettman, l’Américain a touché la cible à 136 reprises et fourni 185 mentions d’aide pour 321 points.

Par ailleurs, Keefe a aussi confirmé que l’attaquant Wayne Simmonds effectuera un retour au jeu contre l’équipe de l’Alberta. Le vétéran de 32 ans était à l’écart du jeu depuis le 6 février dernier. Dans un affrontement contre les Canucks de Vancouver, Simmonds s’était fracturé un poignet.