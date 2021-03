Premier match serré entre les Saguenéens et le Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Saguenéens de Chicoutimi lors d’un premier match de quatre dans l’environnement protégé. Les hommes de Stéphane Julien ont eu le dessus par la marque de 5-4, au Palais des Sports Léopold-Drolet, vendredi soir, dans un match serré.

Le Phoenix a ouvert la marque en milieu de première période. Dès la mise au jeu, gagné par Julien Anctil, Israel Mianscum s’est emparé du disque pour rapidement le diriger derrière Alexis Shank. La troupe de Stéphane Julien a continué sur son erre d’aller, mais les Saguenéens ne se sont pas laissé faire.

Malgré l’énergie des Sags en fin de premier vingt, il a fallu attendre la période médiane avant que les hommes de Yanick Jean s’inscrivent au pointage. La recrue Fabrice Fortin, qui a connu un bon début de match, a pu faire fructifier ses efforts en égalisant la marque. Pierrick Dubé a ensuite donné les devants aux siens, pour la première fois dans le match, avec un huitième but en sept parties.

Les unités spéciales font la différence

L’attaque à cinq des Bleuets a fait des dommages. Les buts de Fortin et Dubé ont été marqués en avantage numérique. Les Saguenéens sont les troisièmes meilleurs de la ligue avec l’avantage d’un homme et la troupe de Stéphane Julien y a goûté en perdant son avance rapidement lors du deuxième tiers.

Le Phoenix, pour sa part, n’a pu profiter des trois avantages numériques que les hommes de Yanick Jean leur ont offerts lors des 40 premières minutes. Shank a frustré, à quelques reprises, les Sherbrookois et le capitaine des Saguenéens a finalement offert une avance de deux buts aux siens deux secondes avant la fin de la période. Les Sags ont dominé le Phoenix qui n’a dirigé que six tirs vers le cerbère des Bleuets en deuxième période.

Fin de match enlevante

Joshua Roy a finalement brisé la garde des hommes de Yanick Jean, alors que le Phoenix profitait d’un avantage numérique. Les Sherbrookois ont créé l’égalité, quelques secondes plus tard, pour venir ébranler la confiance des Sags. La troupe sherbrookoise a complété sa remonté, grâce au but de Xavier Parent, avec moins de cinq minutes à faire à la partie. Le Phoenix, qui avait le vent dans les voiles, est venu prendre une avance de deux buts que les Sags n’ont pu rattraper. Artemi Kniazev a tout de même réduit l’écart à nouveau alors que Shank se trouvait au banc et que les Saguenéens profitaient d’un sixième joueur. Le match s’est terminé de façon enlevante, donnant le ton aux trois prochains, mais le Phoenix de Sherbrooke s’est enfui avec la victoire.