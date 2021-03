Premier vidéoclip: célébrer l’arrivée du printemps avec Harmonium

Pour célébrer l’équinoxe et l’arrivée du printemps, GSI Musique dévoilera, samedi, à 10h37, un vidéoclip d’animation mettant en vedette la version symphonique de Vert. Il s’agit d’un premier clip issu de l’univers d’Harmonium.

Cette pièce de l’album Si on avait besoin d’une cinquième saison, que l’on retrouve aussi sur l’album Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, évoque le printemps et l’éveil de la nature. Il se termine par une création qui fait un clin d’œil à l’univers original d’Harmonium.

Le clip, conçu et réalisé par Marcella Grimaux, Gabriel Poirier-Galarneau et Vince Hurtu, sera accessible, samedi, à 10h37 sur le site harmoniumsymphonique.com. GSI Musique invite les gens à faire partager le vidéoclip afin de souligner l’arrivée du printemps. L’album Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, certifié disque platine, s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires.