Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 20 mars:

La grande famille des ours

On connaît bien plusieurs espèces d’ours, comme l’ours brun, l’ours polaire ou encore le grizzly. Mais on sait moins de choses quand vient le temps de parler de l’ours paresseux ou de l’ours à lunettes. Ce documentaire plonge dans une grande famille qui comprend aussi le panda.

Samedi, 12h, Télé-Québec.

Mission dindons

Amusant film d’animation qui se déroule alors qu’on s’apprête à célébrer la fête de Thanksgiving aux États-Unis et, par conséquent, à manger de la dinde. Or, craignant de vivre leurs dernières heures, deux dindons décident de faire équipe et revisitent le passé afin d’empêcher que la tradition se perpétue.

Samedi, 16h01, Yoopa.

La momie

Tom Cruise en a plein les bras dans cette superproduction marquant le réveil d’une ancienne princesse égyptienne momifiée. Avec elle viennent le chaos et la terreur. Seul un sergent américain peut empêcher que se concrétise son plan machiavélique. Mais il aura besoin d’aide.

Samedi, 19h30, TVA.

Rire en français

Partout au Canada, l’humour se fait entendre. Particulièrement celui de la langue de Molière. Afin de célébrer ce qui se dit dans l’ensemble de la francophonie, Mehdi Bousaidan devient le maître de cérémonie d’un rendez-vous où les comiques canadiens en ont long à dire.

Samedi, 20h, TV5.

Massicotte no. 5

Retour sur scène d’un des humoristes les plus connus du Québec qui ne rate pas une occasion de se moquer de la vie. Durant ce spectacle solo, François Massicotte aborde notamment ses mésaventures médicales et ses impatiences. Il se permet aussi quelques pas de danse. Première de deux parties.

Samedi, 20h, Prise 2.

Intouchables

Long métrage qui a fait un tabac à sa sortie en France en 2011. Porté par François Cluzet et Omar Sy, ce touchant film raconte l’amitié entre un milliardaire lourdement handicapé et un homme noir aux origines modestes. La brillance de l’œuvre a été soulignée par neuf nominations aux César.

Samedi, 21h, MOI ET CIE.

IneXplicable

Quels qu’en soient les auteurs, les évasions revêtent toujours un aspect fascinant. Peu importe le lieu où elles se produisent, elles marquent l’imaginaire, soulevant une kyrielle d’interrogations. Celles de l’illusionniste Harry Houdini ne font pas exception, tout comme la sortie de trois détenus de la prison d’Alcatraz.

Samedi, 22h, Historia.