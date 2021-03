Raoûl Duguay et Roxane Bruneau reçoivent le Prix Prestige Impératif français

Les auteurs-compositeurs-interprètes Raôul Duguay et Roxane Bruneau ainsi que l’avocat François Côté sont les lauréats 2021 du Prix Prestige Impératif français.

Impératif français a souligné vendredi que la distinction de Raôul Duguay est pour l’ensemble de sa longue carrière, lui qui est, en plus d’être auteur-compositeur-interprète, poète, philosophe et peintre.

Pour ce qui est de Roxane Bruneau, Impératif français la décrit comme une «artiste anticonformiste... et fière de l’être», soulignant au passage son énergie inspirante pour la relève.

Enfin, on met en lumière l’ensemble des travaux de Me François Côté et «sa remarquable implication à la défense du droit civil et de la langue française au Québec dans le domaine juridique».

Le Prix Prestige Impératif français est remis à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie, qui a lieu samedi.