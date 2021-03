Tuerie d’Atlanta: des Asiatiques de Montréal marcheront en solidarité

Des membres de la communauté asiatique de Montréal prendront la rue dimanche en soutien aux victimes assassinées dans ses salons de massages asiatiques à Atlanta, mardi. Les manifestants doivent partir du square Cabot, à 13 h, pour rejoindre le quartier chinois.

«Il n’y a pas d’abri contre le racisme nulle part», a lancé vendredi May Chiu, coorganisatrice de la marche de dimanche et membre du groupe Chinois progressistes du Québec.

«Quand on parle des racistes, ils ne distinguent pas les Chinois ici et les Chinois ailleurs, et les politiques du gouvernement», a-t-elle également affirmé au microphone de Benoît Dutrizac à QUB radio.

Les gestes haineux à l’endroit de la communauté asiatique sont en hausse au pays depuis le début de la pandémie. May Chiu indique que les agressions vont des insultes à la violence physique: des Asiatiques se font parfois cracher dessus ou bousculer gratuitement dans le métro. Plusieurs craignent de sortir de leur domicile.

«On ne sait pas si la police est capable de nous protéger et, en plus, il y a des gens qui ont porté plainte et qui ont reçu des réactions bizarres: c’est la liberté d’expression, tout le monde ici est libre de faire ou dire ce qu’il veut», a-t-elle déploré.