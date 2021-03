Un bracelet par Facebook lirait les ondes cérébrales

Non seulement Facebook plancherait sur ce bracelet neuronal, mais aussi sur une paire de lunettes de réalité augmentée (RA) en voie d’être commercialisées.

Ce bracelet neuronal qui lirait les signaux électriques envoyés à vos mains, lesquels seraient relayés à une interface de réalité augmentée, permettrait de taper sans clavier ou de contrôler des lunettes RA.

Après des années de collecte de données personnelles à des fins de marketing, les impulsions électriques du corps humain intéresseraient le très populaire réseau social.

Pour le moment, ce dispositif au poignet se rapproche plus d’un clavier d’ordinateur qu’à un lecteur d’ondes cérébrales, selon des personnes au fait des projets de Facebook. Mais plus qu’un simple clavier sophistiqué, ce bracelet pourrait interpréter les signaux moteurs en expressions.

La jeune firme techno CTRL-Labs acquise par Facebook en 2019 travaillait sur ce type de dispositif portatif depuis plusieurs années.

Mais c’est avec des lunettes de réalité augmentée que ce bracelet prendrait tout son potentiel. Facebook a présenté cette semaine quelques exemples d’utilisation de ce duo bracelet et lunettes.

En cuisine, il pourrait servir d’assistant virtuel pendant que vous préparez une recette. Les lunettes RA afficheraient un menu avec les choix oui ou non pour régler un minuteur. De la main, vous feriez un «clic intelligent» pour démarrer le minuteur ou pour effectuer d’autres commandes.

Une foule de commandes simples seraient possibles comme lancer une liste de lecture ou passer une commande en ligne. Au lieu d’ouvrir une application sur votre téléphone, vous agiteriez votre index.

Utilisations médicales

En d’autres mots, ce duo s’ajouterait aux nombreux appareils et assistants vocaux que nous utilisons. Et avec tous les gadgets connectés ou intelligents que vous aurez achetés, il sera également possible de les connecter – par exemple pour allumer ou éteindre une ampoule connectée.

Pour des gens ayant une mobilité réduite ou des limitations physiques, cet ensemble bracelet-lunettes pourrait compenser ces déficiences.

Reste que Facebook demeure un géant du marketing planétaire et, vu ses antécédents, lui donner accès à des dispositifs aussi intimes a de quoi rendre sceptiques plusieurs d’entre nous.