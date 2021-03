Vaincre la pandémie: «on ne peut pas y arriver si on ne vaccine pas les enfants»

La vaccination des enfants peut devenir un atout majeur dans la lutte contre la COVID-19 et pourrait avoir un rôle important à jouer pour vaincre la pandémie.

«Je pense qu’avec un virus comme la COVID, si on veut arriver à prendre le contrôle, c’est tellement contagieux qu’il va falloir qu’on monte à de bons pourcentages de la population vaccinée et on risque de ne pas y arriver si on ne vaccine pas les enfants», a soutenu Valérie Lamarre, pédiatre au CHU Sainte-Justine, en entrevue à LCN vendredi.

Mais avant de commencer à inoculer les moins de 17 ans, il faut s’assurer que les vaccins sont sécuritaires, a prévenu Mme Lamarre.

L’entreprise américaine Moderna a ainsi commencé des essais de son vaccin contre la COVID-19 sur des milliers d’enfants âgés de six mois à 11 ans.

«Il y a quand même de bons bénéfices d’être vacciné pour les enfants. Il faut juste que les essais nous montrent que c’est sécuritaire et efficace», a admis la pédiatre.

Même si les enfants sont rarement victimes de complications liées à la COVID-19 et n’ont pas besoin d’être hospitalisés la plupart du temps, la vaccination pourrait réduire la contagion.

«Jusqu’à maintenant, on n’a pas encore démontré hors de tout doute que la vaccination arrêtait toute contagion. Mais vraiment, on est de plus en plus convaincus que la vaccination empêche la plupart du temps l’infection, donc si on ne s’infecte pas, on ne sera pas contagieux», a expliqué Valérie Lamarre.