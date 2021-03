BARBEAU, André



De Saint-Michel, le mercredi 10 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Barbeau, époux de madame Lucie Usereau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (feu Emile) et Jean-Pierre (Hélène), ses petits-enfants Benoit (Stéphanie) et Valérie (Julien), ses arrière-petites-filles Mégane, Alice, Ellie et Florence, ses soeurs et frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des circonstances une cérémonie aura lieu en intimité. Merci d'être avec nous en pensées.