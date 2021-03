RIENDEAU, Réal



Suite à un courageux combat contre le cancer, est décédé le 15 mars 2021, monsieur Réal Riendeau, fils de feu madame Rita Savaria et de feu monsieur Dominique Riendeau.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères Édith (feu Claude Bachand), Ginette (feu Jacques Robitaille), Diane (Serge Paquette), Solange (Pierre Hamel), Thérèse (Claude Lussier), Mariette (Claude-Émile Langevin), Alain (Françoise Bertrand), Serge (Chantal Caron), Richard (Micheline Guay), Michel (Martine Mainville) et Daniel (Marie-Gilles Girard), son ami Rémi Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le dimanche 28 mars à 15 h, dans l'intimité de la famille.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941