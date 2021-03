GODIN, Jacques



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 18 mars 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Godin, conjoint de Mme Suzanne Beaubien.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Maria) et Chantal (Jocelyn), ses petits-enfants Frédérik, Maxime, Gabriel, Maryska, Lydia, ses arrière-petits-enfants Magaly et Enzo, sa belle-fille Frédérique, sa belle-soeur Mireille, ses neveux Stéphane et Jean-Pierre, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la Covid-19, une cérémonie privée aura lieu pour un cercle restreint de personnes.