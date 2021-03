DROUIN, Jean



Au CHSLD de Laval, le vendredi le 12 mars 2021 est décédé, à l'âge de 89 ans, Jean Drouin, époux de feu Huguette Bastien.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Julie), Suzanne (Claude), Normand (Carole) et Michel (Claire); ses petits-enfants Jean-François, Pierre Marc, Marie-Claude, Mathieu, Marianne, Julie-Anne, Alexandre et Étienne; ses arrière-petits-enfants; ses frères Raymond (Iris) et Benoit (Madelaine); sa soeur Huguette (Pierre); son beau-frère Brian ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la situation actuelle, une célébration aura lieu à une date ultérieure.Un remerciement spécial aux employés du CHSLD de Laval.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.