LACHANCE, Gilberte



Le 14 mars 2021, est décédée Gilberte Lachance Gaulin épouse de feu Jean-Jacques Gaulin, femme droite, fière et simple à la fois, généreuse, pleine de bon sens et amoureuse de la nature.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Jean-Pierre (Lise Dambremont), Raymond (Jocelyne Bouchard), Claire (Walter Paré) et Hélène (Benoît Fontaine), ses petits-enfants: Marie, Mathieu, Vincent et William ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la situation actuelle, une célébration privée aura lieu. Si vous voulez être présent, svp contacter la famille.La famille tient tout particulièrement à remercier l'ensemble du personnel du Jardin des Saules pour son dévouement, sa compassion et les bons soins prodigués pendant son séjour.Au lieu des fleurs, des dons pour la Société Alzheimer, La Maison du Père, Le Refuge des Jeunes, l'Accueil Bonneau ou la fondation Mission Old Brewery seraient appréciés.