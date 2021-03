THIBEAULT, Jean-Claude



À Beloeil, le 9 mars 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé subitement Jean-Claude Thibeault, fils de feu Alcide Thibeault et feu Anita Grenier.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Colette Girard, sa fille Janie (Pierre-Luc), son fils Sylvain, ses petits-enfants, William et Léa, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, sur invitation seulement, le samedi 10 avril 2021 de 14h à 18h auLONGUEUIL, 450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire, Robert CenacEn raison de la pandémie, la distanciation doit être respectée, le port du masque est exigé ainsi qu'un maximum de 25 personnes. C'est la loi.