LAVOIE, Françoise née Legris



À Laval, le 15 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement Françoise Legris, épouse de feu Alexandre Lavoie.Elle quitte avec amour ses enfants Sylvie (Pierre Forget et ses enfants Christophe, Emmanuelle et Guillaume), Francine (Jean Drolet), Gilles, Guy (Chantal Dubois), Marc (Lucie Nadeau) et Patrick (Nathalie Boismenu), ses petits-enfants Geneviève, Caroline, Stéphanie, Frédéric, Vincent, Julien, Alexandre, Ariel, Jérémie, Fabien, Judith, Jasmine, Thomas et Isaac, leurs conjoints et conjointes, ses arrière-petits-enfants Antoine, Rose Alice, Elliot, Kalpana, Kiran et Mackynzie, ses soeurs Madeleine, Réjeanne et Georgette, ses belles-soeurs Jeannine, Renée et Lucie ainsi que de nombreux neveux, nièces et amies.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé à l'église Saint-Martin, où une messe sera célébrée.Vous pourrez assister à la cérémonie virtuelle, qui aura lieu en direct sur Internet, le samedi 27 mars à 11h, en allant sur le site de l'Unité Pastorale Saint-Martin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité Pastorale Saint-Martin.