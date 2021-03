ST-PIERRE, Martial



De Varennes, le 13 mars 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé Monsieur Martial St-Pierre.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Larose, ses trois enfants François (Catherine Labrie), Maxime (Marie-Ève Aubin) et Audrey, ses petits-enfants Damien, Chloé, Émy et Nathan, tous les membres des familles St-Pierre et Larose, ainsi que parents, amis et collègues.En raison de la pandémie, les services funéraires auront lieu en privés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Loisirs et répit Sans Limite, 566, boul. Marie-Victorin, Boucherville, Qc, J4B 1V1.