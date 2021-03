HRYCAK, Jacqueline

(née Cholette)



C'est le 28 février, alors qu'elle venait de célébrer son 93e anniversaire, que nous a quittés sereinement notre maman. Elle est décédée à sa résidence, entourée d'amour.Elle laisse dans le deuil son cher époux des 69 dernières années Maurice et ses enfants, Johanne (Daniel Levreault), Daniel, Maurice Jr (Ginette Leclaire) et Sylvie; ses petits-enfants qui faisaient sa fierté, Stéphanie (Yves Lévesque), Michèle (Jean-François Lachapelle), Jérémie et Anne-Sophie (Simon Turcotte-Milette), ainsi que ses arrière-petits-enfants, Mathys, Cédric, Chloé, Raphaël et Edouard. Elle était également la grand-mère de coeur de Alan et Alyson McDonell-Leclaire et de Éveline Lefebvre. Plusieurs ami(e)s de Pointe St-Charles et de la Résidence Sommets de la Rive de Verdun se souviendront d'elle comme une femme impliquée, joyeuse et dévouée à sa famille et ses amis.La famille désire remercier le personnel attentionné des soins à domicile du CLSC de Verdun qui s'est si bien occupé de maman au cours des deux dernières années, tout particulièrement Dre Marie-Eve Leblanc, Nathalie Blond et Hélène Lefebvre. Merci également au personnel de l'hôpital de Verdun qui a pris soin d'elle lors de ses nombreuses visites récentes.Exposition à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNle lundi 22 mars de 15h à 20h. Les funérailles auront lieu le mardi 23 mars au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 14h.Des dons en sa mémoire pourront être acheminés à la Fondation Santé Urbaine.https://fondationsanteurbaine.com/don-a-la-memoire/