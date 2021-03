WHITE (née DÉRY), Yvette



À Montréal-Nord, le mardi 16 mars, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yvette Déry, veuve de Daniel " Bébé " White.Elle laisse dans le deuil ses filles Suzanne (Denis Valade) et Carole, ses petits-fils Jean-Philippe Valade (Karine Robillard) et Maxime Valade (Annie Charbonneau), ses trois arrière-petits-enfants Audrey, Luca et Abigaëlle, ses neveux et nièces, parents et amis.Remerciements au personnel du Carrefour Fleury 1 et de l'Oasis-de-Paix de l'Hôpital Marie-Clarac pour les bons soins prodigués.La famille se réunira dans l'intimité au Repos St-François d'Assise, le samedi 5 juin 2021, pour lui rendre un dernier hommage.