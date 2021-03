GÉLINEAU, Pierre



Le 17 mars 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Pierre Gélineau époux de Mme Ginette Berthiaume.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Karl (Karine), et ses petits-enfants Olivier et Ève. Il laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis.Il est parti rejoindre Antoinette et Charles…Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.