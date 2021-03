JANSON née LAREAULT

Denyse



Le 15 mars 2021, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Denyse Lareault, fille de feu Maria L'Archevêque et de feu Joseph Lareault. Elle va rejoindre son tendre époux Roland Janson et son fils Jocelyn.Elle laisse dans le deuil, ses deux filles Josée (Robert Cormier) et Lyne (Michel St-Cyr), son fils Robin (Suzanne Gagnon), ses petits-enfants Vincent, Marilyne (Tipu Chughtai), Laura Lee et Jocelyn, ses arrière-petites-filles Annaève, Mila et Adalie, sa nièce Francine Villeneuve (Réal Houle), ses petites-filles par alliance Julie et Geneviève, ses petits-enfants par alliance Alice et Jérémy ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de L'Assomption le samedi 27 mars 2021. Condoléances à 10h suivies du service religieux et de l'inhumation.