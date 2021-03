BOURBONNIÈRE, André Félix



Au Centre hospitalier Jubilee de Vernon en Colombie-Britanique, le 2 mars 2021, à l'âge de 85 ans est décédé paisiblement M. André Félix Bourbonnière, époux de feu Mildred Leimann. Résident de l'île des Soeurs pendant 12 ans, il demeurait en Colombie-Britanique depuis maintenant un an.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Jo-Anne (Wayne Dennis), son fils Richard (Audrey Roy), ses petits-fils Jacob et Noah.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Pauline (Tony Brasseur), Léo (Gisèle), Thérèse (Réal Nadon) et Robert (Louise), ses belles-soeurs Lucy (Frank Banton), Marie-Rose (Ernie Leimann) et plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Considérant les exigences reliées aux restrictions qui nous touchent présentement, la famille tiendra une célébration ultérieurement. Les détails vous seront communiqués dans les différents médias.