TALBOT LEROUX, Huguette



À Laval, le 14 mars 2021, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Huguette Leroux Talbot, épouse de feu Paul Henri Talbot, fille de feu Augustine Jubinville et Gustave Leroux.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Denis (Guylaine), Pierre (Louise) et Danielle, ses petits-enfants Marianne (Philippe), Simon (Jordane) Catherine (Guillaume), Annie (Antoine) et ses arrière-petits-enfants Thomas et Maude ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Un merci très spécial au personnel (médecins, infirmiers, préposés) au troisième étage de l'unité de soins intermédiaires de la Cité de la Santé pour les excellents soins et leur compassion, ainsi qu'à la Villa Ste-Rose pour un accompagnement extraordinaire malgré la pandémie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don fait à la Villa Ste-Rose à la mémoire d'Huguette Leroux et envoyé au 319, Marc-Aurèle-Fortin, Laval, Qc, H7L 2A3.En raison de la pandémie une célébration sur invitation aura lieu avec la famille immédiate seulement à St-Vincent-de-Paul.