TOURANGEAU (RATEL)

Fleurette



À Montréal, le 4 mars 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Fleurette Tourangeau, épouse de feu Gabriel Ratel.Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Suzanne Lamothe) et sa fille Carole-Lyne, ses petits-enfants Stéphane (Nathalie Lachance), Yannick (Josée Hamel), Jean-Luc (Laurie Pageau), ses arrière-petits-enfants Arthur, Audrey-Anne et Camille, son frère Fernand, ses soeurs Réjeanne (Jean-Pierre Moran), Yolande, son beau-frère Charles Cannels ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700, Beaubien Est, Montréal,le samedi 27 mars de 12h à 14h en la Chapelle du complexe, et de là, au Repos St-François-D'Assise.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera en toute intimité.Au lieu de fleurs, des dons à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour la recherche sur le cancer, seraient appréciés.