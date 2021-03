BOURDEAU, Gilles



À Laval, le 15 mars 2021, à l'âge de 81 ans est décédé Gilles Bourdeau, époux en premières noces de feu Nicole Chartier et en secondes noces de feu Cécile Lacoursière.Il laisse dans le deuil ses fils Ghislain (Julie Labrecque) et Benoit (Thays Torres), ses trois petites-filles Marie-Pier (Alec), Anne-Sophie (Jean-Michel) et Florence. Il laisse également dans le deuil sa compagne Geneviève Guitard ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité et sur invitation.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie à l'attention de la famille Bourdeau à l'adresse courriel suivante :5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MassonT : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)