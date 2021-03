DEMERS, Jeannine

(née Poitras)



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 17 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Poitras, épouse de feu Jean-Claude Demers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Marie-Josée et Réjean; ses petits-enfants Éric, Martin, Alexandre, Valérie, Lynn et Karine; son arrière-petit-fils Benjamin; son frère et ses soeurs Jean-Guy, Rolande, Thérèse et Louise; beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.En raison des consignes sanitaires en vigueur, la famille se réunira en toute intimité au complexe funérairele mercredi 24 mars de 12h à 14h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de La Purification (445 Notre-Dame, Repentigny).Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.