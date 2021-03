Allégations d’insalubrité: une RPA de Bonaventure se voit retirer sa certification

Allégations d’insalubrité, repas qui laissent à désirer et surveillance discutable : des lacunes importantes ont forcé le CISSS de la Gaspésie à retirer la certification de résidence privée pour aînés (RPA) à la «Villa Joie de Vivre» de Bonaventure.

Traces de moisissures, salles de bain et chambres malpropres, literies souillées, des repas qui ne respectent pas les recommandations du Guide alimentaire canadien et des personnes souffrant d’Alzheimer qui ont pris la poudre d’escampette à l’insu des surveillants... La liste de lacunes est longue, selon ce que des sources nous ont confié.

«Ces situations-là sont inacceptables (...) On a des aînés qui sont tout simplement abandonnés. Après avoir vu un nombre de morts considérable dans les CHLSD à cause de la pandémie, on assiste encore à ce genre de chose là. C’est inacceptable!» déplore le député de Bonaventure, Sylvain Roy.

Depuis le 3 mars, la résidence située sur l’avenue Louisbourg n’est plus détentrice de la certification de Résidences privées pour aînés en raison de divers manquements. La majorité des résidents autonomes et semi-autonomes ont été pris en charge par leurs familles ou ont été relocalisés.

Toutes les personnes qui nous ont fourni ces informations ont refusé de nous parler devant la caméra en raison de la proximité des gens dans la région. Elles ont peur d’être jugées sur la place publique et craignent des représailles.

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos selon la propriétaire, Jacqueline Smith. La femme de 28 ans admet ses torts, mais apporte des précisions.

«Je me suis séparé avec mon ex-conjoint. J’en ai rencontré un nouveau. Là je suis enceinte de 13 semaines. Au début de ma grossesse, j’étais beaucoup fatigué. Je n’avais pas le goût et je pensais que l’une de mes employées le faisait, mais elle ne le faisait pas», confie-t-elle à propos de l’entretien ménager.

Selon le CISSS, la Villa a bénéficié d’un soutien important en matière de ressources humaines pendant un mois. Mais au terme de l’enquête, les fonctionnaires ont conclu qu’elle ne pouvait maintenir une offre de service à la hauteur des attentes. Ce qu’elle remet en doute.

«Ils ne sont pas venus vérifier la maison si tout était rendu conforme comme il le voulait. S’ils étaient venus ici la journée qu’ils ont révoqué mon permis, (ils auraient vu que) tout était conforme. J’avais un menu de fait. Ma maison était propre. J’avais engagé une femme pour faire le ménage», affirme la propriétaire.

Sylvain Roy demande au gouvernement de mettre ses culottes et de déployer des escouades dans les RPA.

«Il va falloir que nous ayons un débat de société là-dessus parce qu’on ne s’en va pas vers un rajeunissement de la population (...) On demande un protecteur des aînés au Québec. C’est ça que ça prend. Quelqu’un qui enquête sur les cas de maltraitance de toutes natures dans les résidences privées», dit-il.

L’infirmière auxiliaire de 28 ans peut tout de même continuer à héberger des personnes du troisième âge. Elle compte bien faire les démarches nécessaires pour obtenir une deuxième chance.

«Je vais tout faire pour arriver. Je ne veux pas perdre ça ici (...) J’adore ça travailler avec les personnes âgées et jamais que je n’ai maltraité une personne âgée dans la vie», assure-t-elle.