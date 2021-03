La photographie professionnelle offre­­­ son lot de privilèges pour favoriser la production d’images spectaculaires et très souvent, sur commande. Depuis 2015, je possède un véhicule modifié me permettant de dormir confortablement et au chaud. Toutes saisons confondues­­­, cet habitacle facilite ma chasse photographique. Très récemment, je devais réaliser une série de photos à l’aube au sommet du mont Mégantic. L’emplacement géographique et la saison ne facilitent en rien son accès aux premières heures du jour. D’où mon désir de m’installer près de l’observatoire dès la veille de mes travaux. L’arrivée au parc natio­nal du Mont-Mégantic s’est faite dans une tempête inattendue qui semble avoir échappé aux prévisions. Résultat : 40 cm de neige fraîche recouvrent la route d’accès qui mène au sommet. Ce chemin non déneigé, pour le moins escarpé, me fait douter... Y monter avec un camion de 10 000 lb me semble ambitieux, bien qu’il soit muni de quatre roues motrices. Mine de rien, l’ascension­­­ est plutôt amusante. La neige tombe abondamment et je me fais chahuter par les bourrasques de vent violent, installé confortablement pour la nuit. Mais dès mon réveil, en jetant un coup d’œil par la fenêtre givrée, le ciel est complètement dégagé. Ces conditions parfaites au lever du jour m’incitent aussitôt à sortir de mon igloo mobile !

Appareil : Mavic Pro 2

Objectif : 28 mm

Exposition : 1/2000s à f/2.8

ISO : 100