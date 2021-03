CLÉMENT, Rita



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Rita Clément, survenu le 12 mars 2021. Tante et marraine adorée, Rita s'est paisiblement éteinte à l'âge de 85 ans, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil sa nièce Louise Lévesque (Gilles Vachon), sa petite-nièce et filleule Catherine Vachon (Martin Samuel), son petit-neveu Dominic Vachon (Stéphanie Bédard), sa petite-nièce Isabelle Arès (Mario Morency), son petit-neveu François Arès (Chantal Bernier), ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces Alice, Nolan, Romain, Clara, Alexandre, Frédérick, Anne-Sophie, Marie-Belle, Laura-Maude et Marie-Laurence, sa nièce Francine Clément ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain et du CLSC de LaSalle pour les bons soins prodigués.Compte tenu des restrictions de la pandémie actuelle, une cérémonie à sa mémoire et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.