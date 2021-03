PRÉVOST (née MATHIEU)

Jacqueline



À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 9 mars 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jacqueline Mathieu, épouse de feu M. Albert Prévost, fille de feu M. Roméo Mathieu et feu Mme Cécile Golding. Elle demeurait à Louiseville.Elle fut précédée par ses frères et soeurs: Claude, Claudette, Claire, Michel et Serge.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Ginette (Mario), André (Johanne) et Isabelle (Patrick); ses petits-enfants: Stéphanie (Sébastien), Marie-Ève, Zoé, Érik et William; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Maryjane et Lucas; ses frères: André (Claudette) et Daniel (Hélène); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et amis.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Alphée Ringuette de St-Alexis-des-Monts.La famille tient à remercier chaleureusement Les Résidences France et Yvon Héroux de Louiseville ainsi que tout leur personnel pour avoir si bien pris soin de Jacqueline.(819) 228-3335 / www.maisonstlouis.ca