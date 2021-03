Ces deux vins n’ont en commun que le nom. Bon, la couleur et le millésime aussi, mais ça s’arrête là. Celui du nord est vinifié avec des macérations douces et offre la fraîcheur habituelle d’un cabernet franc de la Loire; l’autre est tout ce qu’il y a de plus méditerranéen: solide, solaire et élaboré dans un style plus classique.

Deux très bons rouges on ne peut plus différents. Deux lieux d’origine et deux types de vinifications bien distinctes. À goûter côte à côte ou séparément, selon vos goûts... ou la taille de votre bulle. Santé!

Yannick Amirault, Bourgueil 2018, Cote 50, France

25,25$ - Code SAQ : 10522401 – 13% - <1,2 g/L – Biologique

Yannick Amirault marque un autre bon coup avec ce bourgueil issu des lieux-dits Les Sables, La Coudraye, Les Pins et Les Perrières. Le vin est élevé en foudre et en jarres de grès pendant 7 à 12 mois. Le nez est délicat, voire discret à l’ouverture, mais la bouche séduit d’emblée par son élégance et par la qualité de ses tanins, infusés sans être trop extraits. Les arômes de fruits noirs, de framboise et de poivre se succèdent et persistent en une finale fraîche et savoureuse. À boire dès maintenant et à servir frais, autour de 14-15°C.

$$ 1⁄2 – ★★★★

Château de la Négly, La Clape 2018, La Côte, France

21,45$ - Code SAQ : 14322537 – 14,5% - 3,5 g/L

À l’est de Narbonne, dans le prolongement des Corbières maritimes, le secteur du massif calcaire de La Clape a accédé au statut d’appellation à part entière en 2015. Cette cuvée de la Négly est le fruit d’un assemblage de carignan (50%), de grenache et de syrah. Le premier en vinifié en macération semi-carbonique, les grenache et syrah de façon traditionnelle, avec une longue cuvaison. Le nez très animal évoque la viande de bœuf fumée; la bouche est ronde et chaleureuse, mais équilibrée, avec une finale charnue, tissée de tanins bien assez serrés. À boire sans se presser jusqu’en 2025.

$$ – ★★★

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.