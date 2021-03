Dans l’œil du Québec inc.: ils vendent pour 600 M$ d’actions de la techno Nuvei

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Le PDG et la Caisse vendent des actions

Les principaux actionnaires de Nuvei profitent du triplement de l’action de la techno québécoise depuis son entrée en Bourse, en septembre, pour alléger leurs positions. Le président fondateur de Nuvei, Philip Fayer, vendra pour environ 260 M$ d’actions de la firme de paiements électroniques, alors que Novacap en cédera pour 230 M$ et la Caisse de dépôt, pour 130 M$. L’annonce, faite jeudi, a fait plonger le titre de Nuvei de plus de 10 %, mais l’entreprise vaut toujours plus de 10 G$ à la Bourse de Toronto.

La BDC mise 14 M$ sur LiveBarn

La Banque de développement du Canada (BDC) a investi 14 M$ dans LiveBarn, une jeune entreprise d’ici spécialisée dans la diffusion en ligne d’événements sportifs amateurs. Son service est actuellement offert sur plus de 1500 terrains de sport en Amérique du Nord. Au cours des quatre dernières années, la croissance de LiveBarn a atteint 1455 %.

Deux dirigeants de WSP vendent

Le chef de la direction des services corporatifs chez WSP Global, Robert Ouellette, a réalisé cette semaine un profit de près de 450 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de la firme d’ingénierie montréalaise. Plus tôt ce mois-ci, Magnus Meyer, directeur général pour les pays nordiques et l’Europe continentale, a enregistré un gain de plus de 380 000 $. Le titre de WSP a presque doublé depuis son creux d’il y a un an.

Heyday AI recueille 6,5 M$

La jeune entreprise québécoise Heyday AI vient de récolter 6,5 M$ auprès d’un groupe d’investisseurs mené par Desjardins Capital et la firme montréalaise Innovobot. Fondée en 2017, Heyday conçoit une plateforme de clavardage en direct et de messagerie client destinée aux détaillants. La célèbre marque française Lacoste vient de la choisir au terme d’un appel d’offres mondial. Les fonds recueillis doivent permettre à Heyday d’accélérer son expansion internationale.

Pierre Lassonde investit dans le pot

Le milliardaire d’origine québécoise Pierre Lassonde a récemment acheté pour plus de 4,2 M$ d’actions du producteur de cannabis Rubicon Organics de Vancouver. M. Lassonde, qui a fait fortune avec la minière Franco-Nevada, détient désormais une participation d’environ 13,8 % dans Rubicon. Sa fille Julie siège au CA de l’entreprise depuis décembre. Natif de Saint-Hyacinthe, Pierre Lassonde vit à Toronto depuis plusieurs années.

Il vend du Québecor

Le PDG de Vidéotron, Jean-François Pruneau, a vendu jeudi pour près de 1,8 M$ d’actions de Québecor, la société mère de l’entreprise de télécoms. Au cours des derniers jours, le titre de Québecor a atteint de nouveaux sommets. L’entreprise vaut actuellement plus de 8,8 G$ à la Bourse de Toronto.