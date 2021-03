Des travailleurs du Reine Elizabeth furieux contre la Caisse de dépôt

« Indigne », « hostile », « contre- productive »... des travailleurs du Reine Elizabeth accusent la filiale Ivanhoé Cambridge de la Caisse et le Fairmont de vouloir se débarrasser d’eux à l’aube de la reprise.

Portiers, femmes de chambre, employés en restauration... ces derniers jours, des travailleurs de l’hôtel luxueux ont raconté au Journal la même histoire, sous le couvert de l’anonymat de peur de représailles.

« Ils nous ont flushés pour aucune raison parce qu’ils vont engager d’autre monde pour faire notre travail », a déploré l’une d’elles.

« Je suis en colère parce qu’on m’a enlevé ma job pour aucune raison », a ajouté un autre.« Ils nous ont demandé d’aller s’inscrire à nouveau sur le “site Carrières” de Fairmont, donc de repartir à zéro », a soupiré un autre.

Lien d’emploi coupé, congés mobiles non payés, cadres qui se mettent à faire leurs tâches... plus de 300 employés des quelque 800 de l’hôtel de luxe se retrouvent le bec à l’eau, soutient la Fédération du commerce (FC–CSN)

En entrevue, Michel Valiquette, responsable politique du secteur tourisme de la FC-CSN, en ajoute une couche.

« Un autre hôtel qui appartient à la branche immobilière de la Caisse, l’Hôtel W, à Montréal, procède exactement de la même manière. Ils mettent fin systématique[ment] au lien d’emploi de travailleurs », avance-t-il.

Responsabilité du Fairmont

Jointe par Le Journal, la Caisse de dépôt a laissé sa filière Ivanhoé Cambridge répondre, mais celle-ci a eu tôt fait de renvoyer la balle à Fairmont.

« Ivanhoé Cambridge est propriétaire de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, mais la gestion quotidienne des opérations de l’hôtel est sous la responsabilité du Fairmont, incluant la gestion des ressources humaines », a précisé sa porte-parole Gabrielle Meloche.

À la CSN, on s’étonne parce que dans les trois conventions collectives, « l’employeur » est la compagnie à numéro « 3428826 Canada Inc. », qui a comme présidente (dirigeante non membre du conseil d’administration) Nathalie Palladitcheff, PDG d’Ivanhoé Cambridge, selon le Registre des entreprises.

Hier, le Fairmont a réfuté les comportements portés à l’attention du Journal.

« La direction du Fairmont Le Reine Elizabeth et ses employés ont fait preuve de compréhension et de collaboration depuis le début de la crise et continuent encore aujourd’hui de travailler ensemble afin que toutes les décisions soient prises en complet respect des conventions collectives », a fait valoir Philippe Champagne, son directeur régional ventes et marketing, Est du Canada.

Livraison de 180 repas familiaux aux employés, cuisines solidaires, paiement des primes d’assurances collectives de six mois, 300 paniers de nourriture... la bannière Fairmont dit avoir pris soin de sa main-d’œuvre durant la pandémie.