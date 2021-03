Les Shirley: du punk rock comme dans le temps

Depuis les jours glorieux de Blink-182 au début du millénaire, le punk-rock se trouve dans un creux de vague, du moins dans sa version grand public, mais le trio québécois Les Shirley a la ferme intention de faire tourner le vent.

« C’est un style qui n’est tellement plus sous les projecteurs qu’on s’est dit que nous allions le ramener », lance tout de go Raphaëlle Chouinard, chanteuse et guitariste de cette jeune formation complétée par la bassiste Sarah Dion et la batteuse Lisandre Bourdages.

La rumeur qui précède la sortie, ce weekend, de leur premier album, Forever Is Now, est favorable. Un mini-album de quatre chansons, paru il y a deux ans, avait piqué positivement la curiosité de bien du monde, au point où Les Shirley a remporté deux prix lors du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, en 2019.

À l’évidence, il y a encore de l’attrait pour le punk-rock mélodique que pratique le trio, qui fait écho à ce que proposaient leurs héros d’adolescence qu’étaient Blink-182, Green Day et d’autres groupes phares du genre.

« C’est en partie nostalgique, reconnaît Raphaëlle Chouinard. Les gens aiment ça parce que ça leur rappelle de la musique liée à leur jeunesse. »

Une touche moderne

Avec des titres comme l'entrainant premier extrait Fuck It I’m In Love ou la furieuse et expéditive Sadgirlsclub, et des chansons qui dépassent rarement la barre des trois minutes, Les Shirley respecte à la lettre les codes du punk-rock.

Mais attention, prévient Raphaëlle Chouinard, il n’était pas question pour le trio de simplement reprendre une vieille formule à succès. Il fallait la moderniser.

Comment? D’abord, en osant parler d‘amour dans leurs chansons, ce qui n’était pas nécessairement des stars du punk des années 1990.

« C’était de jeunes gars qui parlaient de leur réalité. Blink-182, c’était trois jeunes bums qui buvaient, fumaient du pot et se pognaient des filles. De part nos sujets, on détonne. »

Musicalement, les filles vont aussi voir ailleurs.

« On a ajouté à notre punk-rock des couches de synth des années 1980, des accroches super pop dans les refrains. C’est un mélange qui, je crois, n’a pas été entendu depuis longtemps. »

La place des filles

Lors de la dernière soirée des Grammy, on a remarqué une forte présence des femmes dans les catégories rock. Ils ont même obtenu toutes les nominations pour le Grammy de la meilleure performance rock, du jamais vu. Croyez-vous que ça vous ouvre des portes?

« On veut l’égalité et être prise au sérieux. Souvent, même si on sent que ça change, quand tu es une femme musicienne, d’emblée tu es prise moins au sérieux ou on te considère moins bonne pour toutes sortes de raisons. Après, il faut que tu te prouves deux fois plus. Il faut que ça change. Il faut qu’un jour, que tu sois un band de filles, un band mixte ou un band de gars, ça ne soit plus sujet d’actualité. Je trippe en ce moment de voir à quel point il y a des femmes talentueuses qui prennent le devant de la scène dans n’importe quel style... »

...mais c’est flagrant dans la musique rock. Avant qu’il ne devienne très conformisme, à l’époque, le rock était un genre où on contestait l’ordre établi. Est-ce que les filles ont retrouvé cet esprit?

« À 100 %. C’est vraiment ça. Notre but, évidemment, est de se faire entendre et prendre notre place, mais aussi inspirer. On a le goût que les jeunes filles et les jeunes garçons se disent qu’ils peuvent aussi se penser rebelles et prendre une guitare. Quand tu as 12 ans, c’est tellement important ce genre de représentation. Nous, dans ma jeunesse, les femmes qui faisaient du pop-rock au Québec, c’était Marie-Mai ou Andrée Watters. Elles étaient à l’avant-plan, mais il y avait quand même un band de gars à l’arrière. Alors, on se disait qu’on allait être chanteuse. Mais quand tu peux voir autre chose, surtout au Québec parce que c’est plus proche de toi, ça peut inspirer une nouvelle génération de musiciennes. Et c’est cool de faire partie de cette génération qui prend son essor. Il y a tellement de beaux projets menés par des femmes. Ce n’est pas une volonté que les gars ne fassent plus de musique, au contraire, on veut que les deux cohabitent. Peu importe, c’est le langage universel qui devrait prévaloir. L’objectif, c’est que ce soit bon, que le message passe et que les gens embarquent. »

Hormis des considérations financières, serais-tu partante pour fracasser ta guitare comme Phoebe Bridgers à SNL et envoyer paître ceux qui pensent que tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille?

« (Rires). Hostie qu’elle est hot, elle. Je l’aime tellement. J’étais assez déçue qu’elle ne gagne pas aux Grammy. Sinon, huuum, bonne question. Je pourrais. Franchement, je le ferais, mais ça dépend laquelle. Pas ma belle Jazzmaster noire, je ne pourrais pas. Tu sais, il y a tellement d’affaires qui ne sont pas permis pour les femmes. Pense à quand Safia Nolin est arrivée au Gala de l’ADISQ avec un t-shirt de Gerry Boulet. On en a parlé pendant deux ans, même ma grand-mère m’en parle encore. Alors que n’importe quel homme serait arrivé avec un t-shirt comme ça et je pense que nous n’en aurions pas jasé plus que deux minutes. »

Forever Is Now est disponible depuis vendredi.