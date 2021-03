Étienne Drapeau lance Le Pont: une nouvelle voie musicale grâce à Claude Bégin

Qu’ont en commun Étienne Drapeau et Claude Bégin ? À première vue, très peu de choses. Mais c’est justement grâce au mariage improbable de leurs deux univers qu’Étienne Drapeau a trouvé une nouvelle voie musicale pour son 8e album en carrière, Le Pont, qu’il a lancé cette semaine.

Après une incursion dans la musique latine avec l’album espagnol FIESTA, Étienne Drapeau retrouve le chemin des ballades francophones avec Le Pont. Cette fois-ci, elles sont plus énergiques, rassembleuses, portées d’un bout à l’autre par des guitares, des chœurs, des arrangements riches.

D’emblée, on y reconnaît la signature de Claude Bégin à la réalisation.

« Claude, c’est comme s’il faisait des courts métrages avec tes chansons, louange l’auteur-compositeur-interprète de 43 ans. C’est assez impressionnant. Au niveau des sonorités et des arrangements, il a fait une grosse différence. Avec lui, j’ai voulu aller chercher quelqu’un qui est le plus loin possible de moi. Ça démontre que des gens différents peuvent s’unir et travailler ensemble. »

S’unir avec nos différences, c’est d’ailleurs le thème de la chanson titre de l’album. Même si à la première écoute on croit qu’elle parle de deux amoureux qui se séparent, elle a été inspirée par cette catégorisation des genres dans l’industrie musicale, explique l’auteur.

« Dans le milieu artistique, on gagnerait à travailler plus ensemble, affirme Étienne Drapeau. Il y a beaucoup de fossés entre les styles musicaux. Ce n’est pas juste dans le milieu artistique, même la société n’a jamais été aussi polarisée. On n’a jamais autant entendu parler des hommes et des femmes, des Noirs et des Blancs, des gais et des hétéros... on dirait qu’on sépare tout le monde. Cet album-là, c’était pour démontrer à la base qu’il n’y a pas de différences entre les genres, entre les êtres humains. Il suffit de bâtir des ponts. »

Une chanson sur L’Alzheimer

Si l’album célèbre le thème de l’union sous toutes ses formes (Veux-tu faire ta vie avec moi, Je chante pour eux, La vie est faite pour s’aimer), on y trouve également une chanson qui traite de l’Alzheimer, Je serai là, dont l’interprétation a été vue plus d’un million de fois sur Facebook. Lorsqu’il l’a interprétée en spectacle virtuel, Étienne Drapeau a craqué.

Si, à ses dires, il s’agit de la chanson « la plus touchante » qu’il ait écrite dans sa carrière, le chanteur reste discret quant à son inspiration.

« L’Alzheimer a fait son entrée dans ma vie il y a un petit moment de ça, ajoute-t-il. Je n’en ai pas parlé encore de façon précise, publiquement, parce que c’est tellement proche de moi. C’est difficile encore. Peut-être qu’un jour je m’ouvrirai. »

Le projet latino toujours vivant

Avant la pandémie, Étienne Drapeau avait amorcé le développement d’une carrière à l’international avec l’album FIESTA. La pandémie l’a toutefois freiné.

En mars dernier, il venait tout juste de signer un contrat avec un promoteur de New York pour pousser un extrait sur le marché américain. Une tournée de promotion l’attendait à Miami en mai.

« C’est ma plus grande déception de la pandémie, dit-il. J’ai envoyé le chèque pour l’équipe de marketing trois jours avant le début de celle-ci. Ça faisait des mois que je cherchais une équipe. J’ai perdu mon momentum, j’ai perdu pas mal de sous. Il n’est pas trop tard, je peux y retourner, mais je ne sais pas ce que ça va donner quand les frontières vont rouvrir. »

Toutefois, la pandémie a permis à son livre Faire le choix du bonheur de voir le jour. Il s’est écoulé jusqu’à présent près de 6000 exemplaires.

Avec la réouverture des salles, Étienne Drapeau reprendra bientôt la route des spectacles en formule intime.