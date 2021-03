PRUD'HOMME, Jacqueline

(née Marsolais)



De Repentigny, le 11 mars 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée paisiblement madame Jacqueline Marsolais, épouse de feu monsieur Ange-Albert Prud'Homme.Elle laisse dans le deuil ses 7 enfants et leurs conjoints(es) Jacques, Thérèse (Marc-André), Jean (Diane), Dominique (Johanne), Léo (Karina), Paul (France) et Martine (Jean-Marc). Elle laisse aussi dans le deuil 15 petits-enfants et leurs conjoints(es) Sandrine (Benoit), Esméralda, Annie (Patrick), Vincent (Brigitte), Patrice (Émilie), Benoit, Julien (Karine), Gabriel (Sandra), Tommy, Julie (Samuel), Kim, Issane, Tessa, Audrey (Frank) et Alexa et 5 arrière-petits-enfants.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme caritatif de votre choix.Considérant la situation actuelle de la pandémie, l'exposition du corps aura lieu le samedi 27 mars 2021 dans l'intimité, avec la famille immédiate. Les condoléances, la célébration religieuse et l'inhumation des cendres auront lieu à une date ultérieure lorsque des rassemblements plus nombreux le permettront.Elle a été confiée au complexe :