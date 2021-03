Gallagher:«On aime jouer ensemble»

Dominique Ducharme a tendance à brasser ses cartes plus rapidement que Claude Julien. Mais Ducharme pourrait songer à garder un trio intact dans les prochains matchs, celui des trois vieux complices : Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher. Ils ont formé de loin le meilleur trio dans ce gain de 5 à 4 en tirs de barrage face aux Canucks.

« On a beaucoup de bons joueurs. Peu importe avec qui on joue, c’est aux joueurs de s’assurer que ça fonctionne. Mais les trois on a du plaisir à jouer ensemble. Au cours des dernières années, Phil et Tomas sont une grosse raison de mes succès. On aime jouer ensemble, on se retrouve

facilement. Ces deux gars-là me rendent la vie plus facile. »

– Brendan Gallagher

Tomas Tatar a envoyé un beau compliment à son ailier droit, Brendan Gallagher. En troisième période, ce dernier a décoché un tir précis pour déjouer Braden Holtby et forcer la présentation de la prolongation.

« C’est un pitbull. Il est peut-être un des meilleurs dans la LNH pour son type de boulot. J’ai joué avec [Tomas] Holmstrom à Detroit. Il était très fort près du filet. On ne voit pas beaucoup de joueurs faire ça. Autour du filet, Gallagher est bon pour rediriger des tirs et générer des chances de marquer. J’aimerais pouvoir faire ça. Il est l’un des rares à le faire aussi bien. Ça apporte beaucoup de valeur chez notre équipe. »

– Tomas Tatar

Homme de peu de mots dans la victoire comme la défaite, Carey Price a offert une réponse des plus laconiques quand on lui a demandé s’il avait le sentiment d’avoir sauvé son match avec de gros arrêts en prolongation et en tirs de barrage.

« La chose la plus importante, c’est que nous avons gagné le match. »

– Carey Price