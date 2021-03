Le bluff de Marc Bergevin

Ce sera certainement une année record au niveau des mouvements de personnel en marge de la date limite des transactions. Record de médiocrité on s’entend. Les effets pandémiques sont nombreux.

La quarantaine au passage de la douane est certainement un frein plus important pour les équipes de la section canadienne. Reste que 24 clubs américains peuvent danser ensemble sans devoir respecter 14 jours de retraite fermée.

Toutefois, l’obstacle majeur et généralisé aux 31 formations du circuit Bettman est le plafond salarial. C’est ce qui risque de limiter au minimum les transactions.

Ça et le format des séries éliminatoires. Tout se joue exclusivement à l’intérieur de chacune des divisions, et ce, jusqu’au carré d’as. On est d’accord que rendu là, les quatre équipes encore en lice seront heureuses quoi qu’il advienne. La plus grande pression, outre celle d’accéder aux séries est donc de sortir de sa division.

Nous sommes à mi-course du calendrier condensé de 56 matchs. Déjà le tableau se précise à l’interne de chacune des sections. Dans la Centrale, le Lightning, les Panthers et les Hurricanes sont en échappé ensemble. Reste une place à débattre entre les Hawks, les Jackets et les Stars...

Dans l’Est, les Flyers, les Penguins et les Bruins risquent de lutter pour deux places en séries. Dans l’Ouest, Colorado, Vegas et le surprenant Wild devraient se classer alors que les Blues devraient distancer tous leurs adversaires au quatrième échelon.

Dans la section canadienne, on retrouve le classement le plus serré, avec toutes les perspectives sur la table pour six des sept équipes en excluant les Sénateurs. Donc, six acheteurs potentiels à la date limite contrairement au même nombre, mais répartis sur les trois divisions américaines.

De bonne guerre

Marc Bergevin a dressé le bilan de mi-saison de son CH cette semaine. Comme un excellent joueur de poker, le directeur général a laissé tomber quelques déclarations, mais rien de vraiment significatif. Surtout, il a appuyé, mais pas trop fort, sur son faible enthousiasme en vue de la date limite des transactions. C’est de bonne guerre, j’aime ça. Je pense que c’est la bonne stratégie. Ce n’est pas sans rappeler le Bergevin qui a surpris tout le monde en obtenant Tomas Vanek en 2014, Jeff Petry en 2015 et... Phillip Danault en 2016 alors qu’il était prétendument vendeur...

Après ça, faudrait croire qu’en 2021, alors que Marc Bergevin joue son avenir avec l’organisation... alors qu’il n’a pas hésité à limoger son entraîneur-chef et deux de ses adjoints... qu’il va demeurer immobile ? Je refuse de croire ça. Cette semaine, c’était parfait de « caller le bluff » à la table de poker, de retourner la chaleur vers les joueurs dans le vestiaire.

Ce qui ne veut pas dire que le DG ne va pas nous surprendre de nouveau en complétant quelques emplettes. Je crois que c’est même nécessaire et urgent !

Coup de cœur

Au March Madness. Ce tournoi de basketball à élimination simple où 64 équipes classées au tableau principal jouent leur survie à chaque match est extraordinaire. Juste de la drama, chaque partie est sans lendemain. Tu gagnes tu avances, tu perds ta saison et souvent ta carrière universitaire prennent fin. Tout ce que le sport comporte de plus fabuleux se trouve dans le March Madness.

Coup de gueule

J’y reviens, mais l’arbitrage dans la LNH cette saison est pire qu’à la douce époque ou Kerry Fraser et ses acolytes faisaient partie du spectacle, comme à la lutte. Combien de gestes répréhensibles envers des joueurs du CH demeurés impunis et non révisés au département de la sécurité des joueurs ? Deux fois Evans et Drouin, KK, Suzuki, Armia. Pus capable...

Un p’tit 2 sur...

Une victoire surprenante de l’université de l’Illinois lors du March Madness. Je sais que Gonzaga est sur toutes les lèvres. Ils arrivent au tournoi invaincus et ils semblent intouchables cette année. Mais Illinois trouve toujours une façon de gagner et je pense qu’ils le feront. Au moment de lire ces lignes, le tournoi est commencé et comme ça va vite, j’espère qu’Illinois n’a pas trébuché en partant...