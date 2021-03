Le jeu Monopoly s’adapte à l’air du temps

Pour la première fois en 85 ans, le célèbre jeu de société Monopoly va connaître une mise à jour de ses 16 cartes «Caisses commune» afin de refléter la société d’aujourd’hui.

Fini les cartes couvrant des sujets comme les concours de beauté ou les fonds de vacances, et bonjour les cartes «Magasiner local», «Adopter un chiot» ou encore «Aider vos voisins».

L’entreprise américaine Hasbro a décidé d’offrir une cure de rajeunissement à son célèbre jeu de société afin d’incarner l’esprit de communauté de la vie réelle.

«Le monde a beaucoup changé depuis que Monopoly est devenu un nom familier il y a plus de 85 ans, et il est clair qu’aujourd’hui la communauté est plus importante que jamais», a expliqué jeudi par voie de communiqué Eric Nyman, chargé des relations avec les consommateurs chez Hasbro.

«Nous avons pensé que 2021 était le moment idéal pour donner aux amateurs [du jeu] la possibilité de montrer au monde entier ce que signifie la communauté pour eux», a-t-il ajouté.

Les adaptes du jeu de transactions sont donc invités à voter pour leurs nouvelles cartes préférées sur le site internet MonopolyCommunityChest.com.

Une fois le vote terminé, la nouvelle version sera disponible dès cet automne.