Les jouisseurs de haine se révèlent au grand jour

Par les temps qui courent, on assiste à la montée en flèche des jouisseurs de haine.

Ces derniers se défoulent à temps plein sur les réseaux sociaux, car ce sont souvent des pleutres et des lâches qui recourent à l’anonymat.

Ils usent souvent des fausses nouvelles pour se justifier. À titre d’exemple personnel, alors que je suis confinée au Québec depuis presque un an, j’ai été accusée de m’être planquée en Floride dans mon condo décrit par certains comme une copie de Mar-a-Lago, le domaine clinquant de Trump à Palm Beach.

Accusations

Nombre de lecteurs m’ont aussi accusée d’avoir violé les directives des autorités afin d’être vaccinée avant les autres. Or, on sait que depuis quelques semaines mon grand âge a été mis en exergue dans les médias. « Félicitations pour votre vaccin ! » m’a lancé agressivement une femme. « Il n’y a pas de félicitations à recevoir pour vieillir », ai-je répondu.

Depuis une semaine, c’est au tour de Christine St-Pierre, députée libérale de l’Acadie, d’être ensevelie sous les insultes pour avoir reçu le vaccin auquel, bien sûr, elle a droit en vertu de son âge. Mais les politiciens sont les cibles de choix pour les déchaînés de tout genre.

D’ailleurs, les épandeurs de haine sont devenus au fil des ans des fossoyeurs à leur manière de la démocratie. Ils contaminent nos institutions. Il n’est sans doute pas exagéré de dire que ces milliers de gens représentent eux-mêmes une nouvelle pandémie. Car leur discours enragé jusqu’à l’obscénité déteint sur la parole publique.

Dégradation

Depuis nombre d’années, le recrutement de nouveaux politiciens s’avère problématique. Qui sont les personnes qui veulent désormais faire le saut en politique pour se faire attaquer personnellement ? Pour faire subir à leur famille les retombées des injures qui s’abattent sur elles ? Pour affronter des malotrus qui les interpelleront, les dénonceront sans ménagement et les menaceront avec des mots qui tuent ?

Prenons l’exemple du maire de Verdun, Jean-François Parenteau, qui a réussi à transformer avec grand succès sa ville en attirant de jeunes urbains enthousiastes qui veulent vivre en bordure du fleuve.

Il abandonne la politique.

Il ne peut plus tolérer des citoyens hargneux, vindicatifs et méchants qui ont eu sa peau et qui attendent, on le suppose, le prochain qui osera se faire élire à la mairie.

On est sans voix devant les séquelles de cette pandémie, qui révèle le meilleur, mais aussi le pire de l’être humain. Bref, cette pandémie se compare à la guerre. Aux morts et aux malades s’ajoutent des éclopés de tout genre.

On y a découvert aussi la vraie nature de nos amis. Ceux que l’on voudra retrouver, mais d’autres qu’on ne souhaite plus revoir. Et les réseaux sociaux se sont montrés porteurs de tant de haine, de bassesse et d’indécence que plusieurs se tiendront loin désormais de leurs attraits. Personne ne sortira indemne des confinements successifs à rendre fou.

Les naïfs y ont perdu leurs illusions et les jouisseurs de haine se sont révélés au grand jour. Nous deviendrons plus méfiants et serons plus sélectifs dans nos affections. Car nous savons désormais que les maléfiques côtoient les aimables. Mais les héros existent également. C’est notre consolation.