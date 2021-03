LHJMQ: Adam Raska mène l’Océanic à la victoire face aux Tigres

RIMOUSKI | L’attaquant tchèque Adam Raska a été la bougie d’allumage avec deux buts et une passe dans un gain de 5-3 de l’Océanic de Rimouski face aux Tigres, ce samedi, dans l’environnement protégé du Centre Desjardins de Victoriaville.

«Adam est un catalyseur sur notre premier trio. Il a créé l’égalité 3-3 avec un tir des ligues majeures sur une mise en jeu gagnée par Bolduc. Il excelle dans toutes les facettes du jeu. Nous n’avons pas lâché en troisième. Je savais que si on continuait de jouer comme en deuxième, nous avions de bonnes chances de l’emporter», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Auteur du but gagnant, Ludovic Soucy était content de la performance de son trio avec Alex Drover et Samy Paré. «Nous savons que nous sommes capables de produire. On va bien se reposer ce soir pour être prêt demain contre les Cataractes», a-t-il mentionné.

Quatre buts en première période

Les Tigres ont ouvert la marque sur un tir de Shawn Element entre les jambes du gardien de l’Océanic, Raphaël Audet, qui a déjà mieux paru. La réplique est venue de Xavier Cormier, qui a inscrit son 10e but de la saison sur une superbe passe de Raska à l’embouchure du filet. Les Tigres ont repris les devants lorsque Nicolas Daigle a traversé la patinoire d’un bout à l’autre avant de remettre à Conor Frenette (7e) qui avait échappé à la surveillance de Nathan Ouellet. Mais l’Océanic est encore revenu sur une belle poussée d’Alex Drover (8e), dont la passe vers Samy Paré a dévié sur un joueur des Tigres pour battre le gardien Fabio Iacobo.

2e mauvais but de Raphaël Audet

L’Océanic a totalement dominé la deuxième période, mais la troupe de Serge Beausoleil n’a pas été en mesure de battre le gardien des Tigres. Les Tigres ont profité d’un mauvais positionnement d’Audet devant son filet pour prendre les devants 3-2 sur une de leurs rares présences en zone adverse. C’est Shawn Élement qui a marqué son 2e de la rencontre.

Changement de gardien

Serge Beausoleil a effectué un changement de gardien pour la 3e période. Cette décision a porté fruit puisque Creed Jones a bloqué les sept tirs auxquels il a fait face pendant que ses coéquipiers ont inscrit trois buts pour transformer un retard de 3-2 en une victoire de 5-3. Adam Raska a marqué le but égalisateur et le but d’assurance dans un filet désert, son 10e de la campagne. Ludovic Soucy (6e) a inscrit le but gagnant en faisant dévier un tir d’Anthony D’Amours.

L’Océanic renouera avec l’action, dès dimanche, contre les Cataractes de Shawinigan, qui ont vaincu les Tigres 6-3 vendredi.