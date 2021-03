Liz Plank: conversations féministes

Journaliste, réalisatrice et autrice, Liz Plank est reconnue pour son franc-parler, ses prises de position devenant sources d’importantes discussions et son engagement dans la cause féministe. Avec Pour l’amour des hommes Dialogue pour une masculinité positive, elle pousse la discussion plus loin en invoquant une redéfinition de la masculinité dans un monde moderne et plus égalitaire.

À 33 ans, la jeune femme élevée à Montréal dans une maison bilingue a déjà toute une feuille de route : des études en développement international et féministe à l’Université McGill, un diplôme de la London School of Economics, un déménagement impromptu à New York où elle s’est rapidement fait remarquer pour ses articles d’opinion et une place dans la liste des 30 under 30 du magazine Forbes (2015), entre autres réalisations.

« J’ai une mère qui était très féministe. J’étais encore très jeune quand j’ai appris que ma mère s’était fait violer toute son enfance par mon grand-père. Nous parlions de ces choses très tôt. C’était très clair qu’il y avait des injustices dans le monde qui me dépassaient. Je ne pouvais pas sauver ma mère, mais je pouvais essayer d’aider la prochaine génération. »

Son désir le plus cher ? Créer des conversations à l’aide des médias et voir un vrai changement dans la société.

La masculinité, la solution

Il lui aura fallu quatre ans de travail pour écrire Pour l’amour des hommes. Quatre ans de lectures, de recherches, de rencontres et de tournants imprévisibles alimentant sa soif de compréhension d’un sujet aussi rarement traité que fascinant : la masculinité positive ou la redéfinition de ce que signifie aujourd’hui être un homme. Car dans la cause féministe qui lui tient tant à cœur, la masculinité n’est pas le problème, mais la solution, croit-elle.

Photo courtoisie

« J’en avais assez de me faire inviter à des tables rondes avec des femmes où l’on parlait des hommes et de leurs actions. Je trouve ridicule qu’on ait seulement un mouvement pour dire aux femmes qu’elles sont fortes et fantastiques, mais qu’on ne dise pas aux hommes qu’eux aussi peuvent accomplir des choses différentes et créer un espace où ils peuvent dire que c’est difficile de répondre à des stéréotypes qui ne sont pas réalistes. »

Pour l’autrice, l’heure est au dialogue, aux questionnements, aux changements et à l’acceptation qu’existe bel et bien le sexisme systémique.

« Si on donne plus d’outils pour que les hommes atteignent leur potentiel de bien-être, cela va avoir un effet plus grand sur les femmes que de donner des outils aux femmes elles-mêmes. Si les hommes deviennent ceux qui se battent, le bien-être des femmes sera directement affecté. Ce n’est pas les hommes contre les femmes, nous avons tellement passé de temps sur ce mythe-là, il est grand temps qu’on change les choses. »